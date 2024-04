Homem é nocauteado por amigo em briga no meio da rua

Alto contraste

Um homem foi nocauteado durante uma briga na rua, após sair de um bar. Os dois homens, que são amigos, tinham acabado de sair do estabelecimento, tiveram um desentendimento e resolveram partir para as vias de fato no meio da rua, em Parauapebas, no Pará.

Um vídeo mostra que o sujeito de camisa preta desafia o colega de laranja, é empurrado e acaba no chão. Mas logo se recupera e os dois recomeçam a luta. Até que o rapaz de preto resolve se abaixar para amarrar o cadarço do sapato e leva um chute certeiro no rosto.

Golpeado, cai desmaiado e bate a cabeça no asfalto. Por sorte, não sofreu ferimentos graves. Minutos depois, ele conseguiu acordar e os dois foram embora.