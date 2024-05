Voluntária faz ensaio fotográfico com cães resgatados em abrigo do RS Animais resgatados durante as enchentes em todo o estado já superam 12 mil; muitos deles não foram reivindicados pelos tutores

Cães que foram resgatados aguardam adoção (Rafaela Siqueira/Instagram/@rafasiqueirafotos)

Mais de 12 mil animais foram resgatados durante as enchentes no Rio Grande do Sul. Mas esse número pode chegar a até 20 mil, segundo estimativa do GRAD (Grupo de Resposta a Animais em Desastres).

Muitos abrigos estão com a capacidade esgotada. Para estimular a adoção, a fotógrafa Rafaela Siqueira fez um ensaio fotográfico de cães e gatos que não foram reivindicados por tutores, em um abrigo, em Pelotas (RS).

“São diversos cachorros e gatinhos esperando um lar que os acolha com muito amor e cuidado. No abrigo da Rafael Pinto Bandeira temos cachorros de todas as idades, alguns nenéns ainda para nascer, de todos os tamanhos e jeitinhos. Todos são uns amores e merecem uma família”, afirmou a fotógrafa em post nas redes sociais.

No último sábado (18), o governo estadual assinou documento que prevê o trabalho conjunto de planejamento, gestão, monitoramento e execução das atividades desenvolvidas em resgates de animais e no acolhimento em abrigos nos municípios gaúchos.

