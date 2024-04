Clube BK celebra 3 anos com descontos especiais em lanches

Alto contraste

A+

A-

Edital Concursos Brasil Edital Concursos Brasil (Edital Concursos Brasil)

O programa de fidelidade do Burger King irá completar três anos neste mês de março. Para comemorar, o Clube BK preparou uma promoção especial para os clientes cadastrados na plataforma. Atualmente, o clube é um dos maiores programas de fidelidade do setor alimentício na América Latina, contando com mais de 15 milhões de usuários cadastrados.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Edital Concursos Brasil

Leia mais em Edital Concursos Brasil

• Clube BK comemora 3 anos e oferta descontos de até 60% em lanches

• Capacete aberto é permitido, mas óculos de sol não; lei explica o porquê

• Faz mal comer ovo em excesso? Veja quantas unidades podemos comer por dia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.