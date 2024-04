Nova medida do Governo Federal impacta motoristas das categorias C, D e E

Contran anuncia novos prazos para realização do exame toxicológico Contran anuncia novos prazos para realização do exame toxicológico (Edital Concursos Brasil)

Uma nova medida anunciada pelo Governo Federal afeta diretamente os motoristas das categorias C, D e E. Devido à obrigatoriedade de manter o exame toxicológico em dia, os condutores que estiverem com o exame vencido serão multados mesmo que não estiverem dirigindo. Assim, quem tem habilitação com vencimento entre janeiro e junho deste ano possui até o dia 31 de março para regularizar a situação do exame.

