Parceria entre Correios e Caixa Econômica Federal traz novidades para os consumidores

Uma parceria firmada entre os Correios e a Caixa Econômica Federal permitirá que a população solicite serviços administrados pela instituição financeira também nas agências postais. Dessa forma, os brasileiros poderão solicitar o FGTS, Seguro-Desemprego, PIS e o pagamento do INSS diretamente nas agências dos Correios. Em contrapartida, as lotéricas também funcionarão como pontos de postagem e retirada de encomendas, por meio do “Ponto de Coleta”.

