Prepare-se para a mudança de clima: Outono chegou com temperaturas em queda

O outono se iniciou na madrugada desta quarta-feira (19) e já deixou o tempo ameno em alguns estados brasileiros. Segundo a previsão do tempo liberada pela MetSul, a primeira semana da nova estação será de alto risco meteorológico no Sul e no Sudeste do país, devido às chuvas e temporais. Uma massa de ar quente permanece atuando sobre a região Sul do Brasil nesta quarta, causando temporais isolados.

