Descubra como cuidar da saúde dos seus olhos durante o outono

Alto contraste

A+

A-

Coçar os olhos pode causar cegueira Coçar os olhos pode causar cegueira (Escola Educação)

O outono é uma estação marcada por mudanças significativas no clima e no ambiente ao nosso redor. Enquanto muitos apreciam as cores vibrantes das folhas caindo e o clima mais fresco, poucos percebem que esta estação traz consigo desafios para a saúde ocular.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

Leia mais em Notícias sobre Educação - Enem, vestibular, professores e muito mais

• O outono pede prudência: 3 cuidados a se ter com os olhos durante a estação

• Dormindo profundamente: a luta de 30% dos idosos contra a insônia

• 10 cuidados para garantir qualidade de vida para seu cãozinho na terceira idade

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.