Aniversário AliExpress: descontos arrasadores para comemorar a data! Compre com até 70% off e frete grátis em aparelhos eletrônicos, moda, acessórios, artigos para o lar e muito mais até 27 de março

O gigante chinês do e-commerce AliExpress está completando 14 anos em 2024. Para celebrar mais um ano de sucesso, a empresa oferece dos dias 18 a 27 de março um show de ofertas e benefícios. Você pode comprar com até 70% off e frete grátis em aparelhos eletrônicos, moda, acessórios, artigos para o lar e muito mais

Aproveite para renovar a decoração da sua casa, comprar aquele smartphone dos sonhos ou presentear quem você ama.

O que comprar no aniversário AliExpress?

Durante esses dez dias, você terá a oportunidade de explorar o vasto catálogo do AliExpress e nós organizamos tudo em categorias para facilitar sua busca. Para você aproveitar ao máximo as promoções, o R7 separou alguns dos produtos mais buscados pelos consumidores. Não se esqueça de usar um cupom AliExpress para poupar ainda mais.

Smartphones e artigos de tecnologia

• Memória RAM DDR5

• Xiaomi Poco X6 Pro, com envio direto do Brasil

• SSD com diferentes capacidades de armazenamento

• Placa de vídeo RX580, com frete grátis e envio local

• Xiaomi Redmi Buds 4 Pro

• Xiaomi Smartwatch S1 Active

Além dessas opções, você ainda encontra itens como tablets, videogames e acessórios como periféricos (mouses, teclados, webcam e fone gamer).

Moda

• Seleção de roupas femininas Zevity

• Tênis esportivos masculino, feminino e infantil

• Mochila para laptop

• Brincos

• Armação de óculos de grau

• Carteira masculina

Confira ainda roupas esportivas, ternos, vestidos de festa, casacos e maquiagem na seleção especial de aniversário.

Casa e decoração

• Jogo de talheres de 25 peças, envio imediato para todo o Brasil

• Caixas para armazenagem no refrigerador

• Tapetes decorativos (envio do Brasil)

• Cesto de bambu para roupas

• Quadros decorativos de parede, envio direto do Brasil

• Luminária LED de mesa, envio local

Na categoria Casa & Jardim do AliExpress também é possível encontrar boas promoções em utensílios de cozinha (panelas e jogos de jantar), almofadas, itens para limpeza doméstica e decoração de jardim.

Dicas para aproveitar o aniversário AliExpress

Crie uma conta no AliExpress: se você ainda não tem uma conta, crie uma agora para ter acesso a todos os benefícios da promoção. Assim, você já prepara o seu carrinho com calma e aproveita os descontos especiais de primeira compra!

Faça uma lista de desejos: selecione os produtos que você deseja comprar com antecedência. Dessa forma, você consegue comparar os preços na promoção e não perde tanto tempo navegando na página.

Leia as avaliações: cheque os reviews dos outros compradores para ter certeza de que está comprando um produto de qualidade.

Cheque a origem dos produtos: usando o filtro do site, é possível encontrar produtos cujo envio é realizado na China, e outros que já estão no Brasil e, portanto, não correm o risco de serem taxados. Leve isso em conta se não quiser pagar um valor extra nas compras.

Use cupons: aqui, em R7 Cupons, temos várias opções de descontos exclusivos para o aniversário de AliExpress. Com o Cupom AliExpress R7 25 você leva R$25 off a cada R$250 em compras. Já o Cupom AliExpress R7 100, te dá R$100 off nas compras acima de R$800.

Se você vai comprar produtos mais caros, aproveite o Cupom AliExpress R7 200, com R$200 de desconto em compras acima de R$1.500 ou o Cupom AliExpress R7 400 que dá um desconto de R$400 para quem comprar mais de R$ 2.500.

Não perca essa oportunidade de comprar produtos de qualidade com preços incríveis!