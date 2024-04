Ao vivo: Receita Federal comenta nesta terça resultado da arrecadação de março de 2024

Alto contraste

O chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, auditor fiscal Claudemir Malaquias e o coordenador de Previsão e Análise, auditor fiscal Marcelo Gomide, apresentam nesta terça-feira (23) o resultado da arrecadação federal de março de 2024 (acompanhe ao vivo acima). No mês de fevereiro, as tarifas pagas para o governo federal alcançaram o patamar de R$ 186,5 bilhões em fevereiro, maior valor da série histórica iniciada em 1995.

Em fevereiro, arrecadação federal bateu recorde (Reprodução/Record Brasília)

Em fevereiro, sem correção inflacionária, a arrecadação teve alta de 17,31%. No acumulado dos dois primeiros meses do ano, o valor alcançado foi de R$ 467.158 bilhões, um acréscimo real de 8,82%. No mês, a arrecadação administrada pela Receita Federal atingiu R$ 179,02 bilhões, o que corresponde a uma alta real de 11,95% em relação ao mesmo mês do ano anterior.