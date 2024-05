Atacadão inaugura 13ª unidade com 6.500 m2 no Ceará Conheça a nova loja! A unidade está localizada no bairro de Maraponga em Fortaleza

Rede Atacadão soma sete lojas na capital cearense e mais de 360 unidades em todo o Brasil Divulgação/Atacadão

O Atacadão, rede atacadista presente em todos os estados brasileiros com mais de 360 lojas, inaugurou nesta terça-feira (28) a nova unidade no bairro de Maraponga, em Fortaleza, a primeira em 2024 no Ceará.

Com a entrega do Atacadão Maraponga, o estado chega a 13 lojas, sendo sete apenas na capital, que também conta com um atacado de entrega e centro de distribuição.

Marco Oliveira é CEO do Atacadão Divulgação/Atacadão





“Estamos no Ceará desde 2009 e, ao longo desses 15 anos, tivemos a chance de expandir no estado e contribuir para o seu desenvolvimento socioeconômico. Com a loja de Maraponga, geramos mais de 550 empregos diretos e indiretos. Esses profissionais nos ajudam a levar alimentação de qualidade com preços justos aos lares dos consumidores finais e aos negócios de pequenos e microempreendedores, que encontram no Atacadão um grande parceiro para o dia a dia”, afirma Marco Oliveira, CEO do Atacadão.

Conheça o Atacadão Maraponga

Com 6.500 m2 de área de vendas, a unidade do Atacadão no bairro Maraponga apresenta ampla variedade de produtos aos consumidores, com marcas líderes de mercado e regionais, nos setores de mercearia, bebidas, cuidados pessoais e limpeza, além de alimentos frescos e selecionados de hortifrúti e serviços de padaria, açougue e frios e fatiados.

Para dar mais praticidade aos clientes, o espaço ainda oferece estacionamento com pontos de recarga para carros elétricos, caixas de autoatendimento e soluções financeiras, como o Cartão Atacadão com descontos exclusivos, parcelamento de compras em 3 vezes sem juros em cartões de crédito, além de pagamento via PIX.

A nova unidade também já está disponível no aplicativo Meu Atacadão, que disponibiliza ofertas e descontos exclusivos para clientes em compras no espaço físico.

Serviço:

Atacadão Maraponga

Endereço: Av. Godofredo Maciel, 3.190, bairro Maraponga, Fortaleza (CE).

Horário de funcionamento: de segunda a sábado, das 7h às 22h, domingos, das 7h às 20h, e em feriados consultar a loja.