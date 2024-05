Bahia Farm Show terá abertura oficial no dia 10/6 e para o público no dia 11 São Paulo, 28 - A abertura da Bahia Farm Show 2024 será realizada em Luís Eduardo Magalhães (BA) no dia 10 de junho, às 10 horas. Em...

São Paulo, 28 - A abertura da Bahia Farm Show 2024 será realizada em Luís Eduardo Magalhães (BA) no dia 10 de junho, às 10 horas. Em nota, os organizadores informam que, pela primeira vez, a cerimônia oficial ocorrerá um dia antes da abertura dos portões para visitação, que vai até o dia 15. "Com esta decisão, garantimos aos nossos expositores um tempo maior de vendas e consolidação de negócios, considerando que, no momento da abertura oficial, os estandes ficam fechados", disse em nota o presidente do evento, Odacil Ranzi, que preside a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), realizadora da feira. Neste ano, a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP), já havia antecipado a abertura para o domingo, sem a presença do público. No caso da Aiba, no dia 10 o público terá acesso apenas ao local da cerimônia oficial, enquanto o restante do complexo permanecerá fechado para visitação. A Bahia Farm Show ocupa uma área de 246 mil metros quadrados e abrigará 434 empresas da área agrícola, como máquinas, implementos e tecnologias, incluindo sementes, adubos, irrigação, aviação e comunicação.