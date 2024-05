Bancos fecham na quinta-feira, no feriado de Corpus Christi, e reabrem sexta Já as agências do INSS não vão funcionar na quinta e na sexta-feira, só reabrindo na próxima segunda-feira (3)

Alto contraste

A+

A-

Caixa eletrônico é opção de atendimento nos bancos (Edu Garcia/R7 - 22.02.2022)

As agências bancárias não vão abrir para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (30), feriado de Corpus Christi. As compensações bancárias, incluindo a TED, também não serão efetivadas. Mas o Pix poderá ser feito normalmente.

Na sexta-feira (31), o atendimento ao público nas agências ocorre normalmente.

“Os canais digitais dos bancos, como internet e mobile banking, são uma alternativa para a realização de transferências e pagamento de contas. Atualmente, 8 em cada 10 operações bancárias são feitas pelos meios digitais, reflexo da comodidade, rapidez e segurança proporcionada por estes canais”, informa Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

As contas de consumo (água, energia, telefone) e os carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, ou seja, na sexta-feira (31).

Publicidade

“Normalmente, os tributos já vêm com datas ajustadas ao calendário de feriados nacionais, estaduais e municipais. Caso não venham, a sugestão é antecipar o pagamento ou, no caso dos títulos que têm código de barras, agendar o pagamento nos caixas eletrônicos, internet banking e pelo atendimento telefônico dos bancos”, orienta Faria.

Agências do INSS

Publicidade

As agências do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) não vão funcionar na quinta e sexta-feira, dias 30 e 31 de maio, em todo o país.

Quem precisar dos serviços da Previdência Social pode acessar o Meu INSS, no aplicativo para celular ou no site gov.br/meuinss, ou ainda ligar para o telefone 135.

Publicidade

A Central 135 funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h, com o serviço de atendentes, e 24 horas com atendimento eletrônico.

As agências reabrem na próxima segunda-feira, dia 3 de junho, em horário normal.