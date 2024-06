Bolsas de NY fecham em alta, com Nasdaq e S&P 500 em níveis recordes antes de CPI e Fed As bolsas de Nova York fecharam com ganhos moderados nesta segunda-feira, 10, à medida que a recuperação da Nvidia se contrapôs às...

As bolsas de Nova York fecharam com ganhos moderados nesta segunda-feira, 10, à medida que a recuperação da Nvidia se contrapôs às perdas da Apple. A agenda econômica esvaziada no exterior impediu direcionamentos mais convictos em Wall Street, às vésperas da divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos e da decisão do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), ambos na quarta-feira, 12. O índice Dow Jones encerrou a sessão em alta de 0,18%, 38.868,04 pontos; o S&P 500 subiu 0,26%, a 5.360,79 pontos; e o Nasdaq avançou 0,35%, 17.192,53 pontos. S&P 500 e Nasdaq renovaram recordes de fechamento. O mercado começou o dia no rescaldo do relatório payroll, que apontou criação de empregos nos EUA acima do esperado na última sexta-feira. As incertezas políticas na Europa após as eleições ao Parlamento Europeu também contribuíram para a reticência dos investidores, diante da escalada global dos juros de títulos públicos. Apesar do ímpeto limitado, os negócios acionários encontraram espaço para uma tímida recuperação ao longo do dia. Em particular, Nvidia subiu 0,74%, no dia em que um desdobramento de ações entrou em vigor. Southwest Airlines saltou 7,03%, após relato de que a Elliott Investment Management construiu uma participação de US$ 2 bilhões na empresa. Na outra ponta, Apple recuou 1,91%, com certa decepção pelos anúncios de produtos em um conferência na Califórnia. AMD cedeu 4,49%, depois que o Morgan Stanley rebaixou de "overweight" para "equalweight" a recomendação para o papel. No quadro macro, a expectativa agora é pelo CPI, mas Bank of America (BofA) não espera que o indicador mude significativamente os planos do Fed. Para o banco, um eventual arrefecimento da inflação, apesar do emprego ainda resiliente, seria positivo para as ações.