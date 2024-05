Campos Neto: Temos que manter serenidade e endereçar o que causou piora das expectativas

Alto contraste

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira, 27, que contra expectativas não se luta, e deve-se aceitá-las - e explica por que elas estão diferentes do cenário da autarquia. "Temos que manter a serenidade e endereçar o que causou a piora das expectativas", disse o banqueiro central ao participar do "almoço empresarial", organizado hoje em São Paulo pelo Grupo de Líderes Empresariais (Lide). Campos Neto, como vem fazendo questão de enfatizar desde a divisão dos votos no Copom, disse que o fato de cinco diretores terem votado pelo corte de 0,25 ponto porcentual da Selic e outros quatro, pela redução de 0,50 ponto porcentual, gerou ruídos no mercado, mas que a autarquia tem se esforçado para comunicar que a decisão foi técnica. "O tempo vai fazer com que pessoas entendam que decisões do BC são técnicas. Ao longo do tempo, o mercado entenderá que a reunião do Copom foi técnica e que a dúvida foi sobre o custo de não cumprir o forward guidance, que é um critério técnico", disse.