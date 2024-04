As maiores marcas do Brasil em 2024: descubra quem lidera o ranking

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O cenário das marcas no Brasil é marcado pela diversidade e pelo crescimento contínuo. Segundo o relatório Kantar BrandZ, as 50 maiores marcas do país atingiram um valor impressionante de R$ 412 bilhões em 2024, representando um aumento de 4% nos últimos dois anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• As maiores marcas do Brasil em 2024: conheça o ranking completo

• Quem são os maiores investidores de Bitcoin? Top 5 atualizado

• Será que a IA vai me substituir no trabalho? Entenda a preocupação dos brasileiros

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.