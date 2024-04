Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O conselho de administração do Banco Inter aprovou o pagamento de novos dividendos aos seus acionistas, no montante de US$ 0,03 por ação ordinária.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Banco Inter anuncia pagamento de dividendos dia 23 de abril; veja

• Mercado cripto vai dobrar de tamanho ainda este ano, diz executivo

• Eclipse total do Sol ocorre hoje; veja como assistir on-line

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.