Beneficiários do Bolsa Família recebem pagamentos a partir de 15 de março

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

À medida que março avança, uma boa notícia chega para os beneficiários do Bolsa Família: a liberação dos pagamentos deste mês está prestes a começar! E para quem está de olho no relógio e na carteira, anotem aí: os primeiros depósitos serão feitos a partir do dia 15 de março.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Novidades à vista: estes carros podem receber isenção do IPVA com aprovação de nova lei

• Quando o Bolsa Família vai cair em março? Confira as datas

• Não deixe rastros! Veja como usar o WhatsApp sem ninguém ver você 'digitando'

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.