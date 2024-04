Burger King surpreende com campanha inusitada: hambúrgueres grátis para calvos

Alto contraste

O Burger King surpreende mais uma vez com uma campanha inusitada. Desta vez, a rede de fast food resolveu celebrar as pessoas calvas, oferecendo hambúrgueres gratuitos em uma ação chamada 'Calvo Drive-Thru'. Com mais de 200 lojas participantes em 14 estados e no Distrito Federal, a iniciativa promete trazer um toque de humor e inclusão ao universo da calvície.

