Caixa Econômica Federal inicia oferta de financiamentos com FGTS Futuro

Dentro de um prazo máximo de 15 dias, os funcionários com registro em carteira e renda de até R$ 2.640 terão a possibilidade de adquirir financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida utilizando os depósitos futuros feitos pelo empregador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Por volta de meados de abril, a Caixa Econômica Federal iniciará a oferta das linhas de crédito do FGTS Futuro.

