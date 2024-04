Caixa Econômica Federal lança programa FGTS Futuro para financiamentos habitacionais

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Trabalhadores com carteira assinada e renda de até R$ 2.640 agora têm a possibilidade de utilizar depósitos futuros feitos pelo empregador no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) para contratar financiamentos do programa Minha Casa, Minha Vida. A Caixa Econômica Federal iniciou ontem a oferta das linhas de crédito do FGTS Futuro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Previdência Privada: Captação líquida sobe 185% no 1BI24

• Petrobras: Decisão sobre dividendos ainda é incerta

• Sabesp recebe autorização para reajustar tarifas; veja como fica

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.