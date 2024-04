Descubra a beleza da Flor-de-Pau-Brasil em seu jardim

Alto contraste

A Flor-de-Pau-Brasil, cientificamente conhecida como Caesalpinia echinata, é uma espécie nativa do Brasil que carrega consigo não apenas uma beleza exuberante, mas também uma rica história cultural. Saiba mais sobre as características marcantes, cuidados de cultivo, manutenção, época de floração e os usos dessa magnífica árvore no paisagismo contemporâneo.

