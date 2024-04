Descubra a preciosidade da flora brasileira: Philodendron Spiritus Sancti

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O Philodendron Spiritus Sancti, considerado uma das plantas mais caras do Brasil, é uma verdadeira preciosidade da natureza. Originário das florestas tropicais do país, este Philodendron se destaca não apenas por sua beleza exótica, mas também por sua raridade e alto valor no mercado de plantas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Joia rara da flora brasileira: conheça o Philodendron Spiritus Sancti, a espécie mais cara do Brasil

• Conheça 4 espécies de flores raras excepcionais e suas características únicas e marcantes!

• 70% dos trabalhadores dizem NÃO ao fim do saque-aniversário, revela pesquisa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.