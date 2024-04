Descubra a verdade sobre o impacto do chocolate na sua pele

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

A chegada da Páscoa traz consigo diversas informações sobre o impacto do chocolate na saúde da pele, gerando muitas vezes mais confusão do que esclarecimentos. Com as redes sociais repletas de debates e opiniões sobre esse assunto, fica difícil saber o que realmente é verdade. No entanto, há luz no fim do túnel, graças às explicações de especialistas na área da dermatologia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Comer chocolate aumenta as espinhas? A resposta pode surpreender

• Mentira tem perna curta: especialistas revelam como detectar a desonestidade

• Dicas essenciais para configurar o celular do seu filho e manter estranhos distantes

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.