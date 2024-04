Descubra como ter sua própria franquia do McDonald's no Brasil O McDonald's, uma das marcas mais reconhecidas mundialmente no setor de fast food, é também uma das principais franquias presentes...

Alto contraste

A+

A-

O McDonald's, uma das marcas mais reconhecidas mundialmente no setor de fast food, é também uma das principais franquias presentes no Brasil. Com milhares de unidades em operação em todo o país, tornar-se um franqueado do McDonald's pode ser uma excelente oportunidade de negócio.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist



• O "M" dourado: como ter sua própria franquia do McDonald's no Brasil

• Estratos sociais: como as experiências de famílias ricas e de classe média se distinguem

• Quando é hora de se despedir da sua maquiagem vencida?



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.