Descubra o verdadeiro significado das linhas amarelas e brancas no trânsito

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Saber interpretar as sinalizações de trânsito é crucial para a segurança nas estradas e cidades. Entre as várias marcas que encontramos pelo caminho, as linhas amarelas e brancas nas pistas desempenham papéis importantes, ajudando a direcionar o fluxo dos veículos e a informar sobre restrições e permissões. Mas o que cada cor indica e como isso afeta sua condução?

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Não erre mais: veja real significado das linhas amarelas e brancas no trânsito

• Quer R$5 mil todo mês na aposentadoria? Veja quanto guardar

• Macaúba (Acrocomia aculeata): conheça tudo sobre esse fruto e seu futuro promissor na agricultura sustentável

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.