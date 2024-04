Eclipse total do Sol: fenômeno astronômico impressionante

Alto contraste

O eclipse total do Sol que ocorrerá nesta segunda-feira (8) será visível nos três países da América do Norte – Canadá, Estados Unidos e México – e também de forma parcial em grande parte da América Central e em uma faixa da Europa Ocidental. No entanto, o Brasil não poderá observar nem mesmo parcialmente esse fenômeno astronômico, pois a América do Sul não está na trajetória do eclipse.

