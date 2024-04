Elon Musk: O Visionário do Universo Empresarial Conhecido por suas declarações polêmicas no X (antigamente Twitter), Elon Musk é uma figura que tem chamado a atenção no Brasil e...

Alto contraste

A+

A-

Conhecido por suas declarações polêmicas no X (antigamente Twitter), Elon Musk é uma figura que tem chamado a atenção no Brasil e no mundo. Com um patrimônio de US$ 195 bilhões, ele é hoje uma das pessoas mais ricas do mundo, ficando atrás apenas de Bernard Arnault da LVMH. De acordo com diferentes rankings, Musk figura entre os mais afortunados, com suas finanças flutuando nos últimos anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist



• Qual azeite de oliva é melhor para você? Conheça os diferentes tipos

• O universo empresarial de Elon Musk: como ele construiu sua riqueza e quais negócios gerencia

• Venda de álcool 70% proibida: como encontrar produtos alternativos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.