Fim da linha: iPhone de 2014 é declarado 'obsoleto' pela Apple e não terá mais atualizações

Alto contraste

A+

A-

Capitalist_https://capitalist.com.br/fim-da-linha-iphone-de-2014-e-declarado-obsoleto-pela-apple-e-nao-tera-mais-atualizacoes/

Quando o assunto é tecnologia, os produtos rapidamente passam de novidades a itens defasados à medida que as inovações surgem e os padrões de suporte evoluem. A Apple, conhecida por sua constante inovação em dispositivos eletrônicos, atualiza regularmente suas listas de produtos, refletindo essas mudanças. Recentemente, o iPhone 6 Plus, um modelo que fez sua estreia em 2014, foi oficialmente marcado como obsoleto pela empresa. Isso implica que não haverá mais atualizações de segurança ou de software para esse modelo, e peças novas não serão mais disponibilizadas para reparos através de assistências técnicas autorizadas. Tecnologia NFC e inovação O iPhone 6 Plus foi notável na época de seu lançamento por várias razões, uma das quais foi a introdução da tecnologia NFC, essencial para pagamentos por aproximação. Esse recurso ampliou significativamente a funcionalidade do dispositivo, alinhando-o com as crescentes tendências de transações sem contato. Sincronização com o Apple Watch Além disso, o lançamento do iPhone 6 Plus coincidiu com o anúncio do primeiro Apple Watch em 2015, marcando o início da incursão da Apple no mercado de smartwatches. Essa estratégia não apenas expandiu o ecossistema de produtos da Apple, mas também solidificou sua posição como líder inovadora na tecnologia de wearables. Comparativo de modelos e configurações Em termos de especificações, o iPhone 6 Plus destacou-se por sua tela de 5,5 polegadas, a maior na linha de produtos da Apple naquela época. Em comparação, o iPhone 6, lançado simultaneamente, possuía uma tela menor, de 4,7 polegadas. O iPhone 6 Plus estava equipado com o processador Apple A8 dual-core, que tinha uma velocidade de 1,4 GHz e era oferecido em três variantes de armazenamento interno: 16 GB, 64 GB e 128 GB. Outros iPhones obsoletos Antes do iPhone 6 Plus, outros modelos já haviam sido classificados como obsoletos pela Apple, incluindo. O primeiro iPhone de 2007; O iPhone 3G e 3GS de 2008; O iPhone 4 de 2010; O iPhone 4S de 2011; E o iPhone 5C. Esses dispositivos já não recebem mais suporte em termos de atualizações de software ou segurança. Estado vintage versus obsoleto Interessante notar que o iPad Mini 4, lançado um ano após o iPhone 6 Plus, foi rotulado como vintage, que é o estágio anterior a se tornar obsoleto. Esse status é atribuído a dispositivos que pararam de ser vendidos há mais de cinco anos, mas que ainda podem ter alguma forma de suporte. O post Fim da linha: iPhone de 2014 é declarado 'obsoleto' pela Apple e não terá mais atualizações apareceu primeiro em Capitalist.