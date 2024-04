Grandes varejistas encerram operações no Brasil: entenda as razões por trás das decisões

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

O cenário do varejo brasileiro enfrenta um período de transformações drásticas com o anúncio do fechamento de lojas por parte de gigantes do setor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Cultive os encantos da Erva-de-Passarinho (Strophanthus preussii) no seu jardim! Veja como com ESTAS dicas

• Gigantes varejistas encerram operações no Brasil: entenda os motivos

• Pé de Meia: como descobrir se você receberá o benefício

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.