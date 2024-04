Itaúsa anuncia aumento de 3% no lucro líquido recorrente no quarto trimestre de 2023

SW Agência

A Itaúsa (ITSA4) anunciou um aumento de 3% no lucro líquido recorrente no quarto trimestre de 2023 em comparação com o mesmo período de 2022, passando de R$ 3,360 bilhões para R$ 3,460 bilhões.

