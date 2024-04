Presidente-executivo da Meta vende ações e embolsa US$ 75,8 mi

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, concluiu a venda de um total de US$ 75,88 milhões em 154 mil ações da Meta, de acordo com documentos divulgados pela Securities and Exchange Commission (SEC), o equivalente à CVM dos Estados Unidos.

