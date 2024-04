Programa Federal oferece absorventes gratuitos para quem precisa; saiba como conseguir

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Agora, no Brasil, graças ao Programa de Proteção e Promoção da Saúde e Dignidade Menstrual do Governo Federal, é possível conseguir absorventes sem custo. Essa iniciativa é particularmente voltada para ajudar famílias em situação de vulnerabilidade econômica, eliminando a necessidade de incluir esse item essencial no orçamento familiar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Programa Federal oferece absorventes gratuitos para quem precisa; onde e como conseguir?

• O que realmente mudou no imposto de heranças e doações?

• IR 2024: O que acontece ao CPF se você atrasar?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.