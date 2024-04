Receita Federal recebe mais de 2 milhões de declarações de Imposto de Renda

Alto contraste

Imagem relacionada ao Imposto de Renda Imagem relacionada ao Imposto de Renda (Capitalist)

Alguns contribuintes aproveitaram o fim de semana para acertar suas obrigações fiscais com a Receita Federal. Até as 16h de ontem, foram recebidas 2,24 milhões de declarações do imposto de renda, o que representa 5,23% do total esperado de 43 milhões para este ano.

