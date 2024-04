Refrigerantes icônicos dos anos 80: por onde andam?

Alto contraste

A+

A-

Capitalist Capitalist (Capitalist)

Nos anos 80, várias marcas de refrigerantes marcaram época e ainda são lembradas com carinho por muitos. Entre essas, estavam a Crush, com seu inconfundível sabor de laranja; a Gini, com seu toque de limão; e a Grapette, famosa pelo seu slogan "Quem bebe Grapette repete" e pelo delicioso sabor de uva. Essas marcas, juntamente com outras como a Mirinda e a 7Up, deixaram uma marca indelével na memória de quem viveu naquela década.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Leia mais em Capitalist

• Mentira tem perna curta: veja 6 sinais clássico de quem NÃO fala a verdade

• Jiboia (Epipremnum pinnatum): aprenda mais sobre os cuidados, as características, a adubação e os métodos de propagação com essa planta singular

• Lembra deles? Por onde andam os refrigerantes icônicos dos anos 80

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.