São Paulo autoriza transporte hidroviário na Represa Billings Ontem, o tribunal de São Paulo concedeu autorização para o início das operações do sistema de transporte hidroviário na Represa Billings...

Alto contraste

A+

A-

Ontem, o tribunal de São Paulo concedeu autorização para o início das operações do sistema de transporte hidroviário na Represa Billings, localizada na zona Sul da capital paulista. De acordo com informações da prefeitura, o novo meio de transporte, denominado Aquático-SP, trará benefícios para aproximadamente 380 mil residentes das áreas do Grajaú, Pedreira e Cocaia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Capitalist

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.