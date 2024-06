Com impacto do RS, produção de veículos cai 26,8% em maio ante maio de 2023, revela Anfavea A produção de veículos caiu 26,8% no mês passado, frente a maio de 2023, conforme balanço divulgado nesta sexta-feira, 7, pela Anfavea...

