Concurso Nacional Unificado é destaque no Google Trends Organizadora do certame divulgou locais de provas

As buscas sobre o CNU (Concurso Nacional Unificado) estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares buscados na internet. A Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, divulgou os locais de prova nesta quinta-feira (25).

O documento está disponível na Área do Candidato, mesma página que a pessoa utilizou para fazer a inscrição. Para acessar, é preciso fazer login com os dados da conta gov.br. Além do local, o cartão de confirmação ainda conta com outras informações, como o número de inscrição ou registros de atendimento especializado caso seja necessário.

As provas acontecem no dia 5 de maio, em 228 cidades do país, nos turnos matutino e vespertino.