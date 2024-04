Economia |Do R7, em Brasília

Confira dicas para receber a restituição do Imposto de Renda 2024 nos primeiros lotes Montante começa a ser pago no dia 31 de maio, mesma data do fim do prazo para envio da documentação para a Receita Federal

Alto contraste

A+

A-

Primeiro lote da restituição será pago em 31 de maio Primeiro lote da restituição será pago em 31 de maio (Joédson Alves/Agência Brasil)

Com o início do prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda 2024 nesta sexta-feira (15), muitos contribuintes preferem se adiantar para receber a restituição o mais rápido possível. Neste ano, o 1º lote vai ser pago no dia 31 de maio, que também é a data final para enviar os documentos a Receita Federal. Uma das ferramentas que pode ajudar na liberação rápida é o uso da declaração pré-preenchida ou ser parte de um dos grupos prioritários (v​eja detalhes a seguir).

O pagamento da restituição é dividido em cinco lotes. O primeiro é destinado, principalmente, aos contribuintes que têm prioridade por lei:

• Pessoa Idosa com idade igual ou superior a 80 anos;

• Pessoa Idosa com idade igual ou superior a 60 anos, pessoa com deficiência e pessoa com doença grave;

• Contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério;

• Contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida e/ou optaram por receber a restituição por Pix;

Os especialistas também orientam as pessoas a entregar a documentação o quanto antes, mas ter atenção com os dados enviados. Em caso de erro, o contribuinte pode acabar na "malha filha".

Se for encontrada alguma inconsistência nas informações, a sua declaração pode cair em malha, para uma análise mais profunda. Enquanto permanecer a pendência, sua restituição não será paga. Porém, se não houver nenhuma pendência, a declaração entrará na fila para pagamento da restituição, seguindo os critérios acima. (Receita Federal)

Receber por Pix

Segundo a Receita, o valor pode ser recebido via Pix desde que a chave seja o CPF do titular da declaração. Chaves de e-mails, telefones ou aleatórias não podem ser utilizadas para recebimento de restituição do Imposto de Renda.

Em caso de a chave estar ligada a uma conta inativa, o contribuinte não precisa corrigir a declaração. Basta alterar a chave Pix para a conta nova.

Imposto de Renda 2024

Os trabalhadores que receberam mais de R$ 30.639,90 em rendimentos tributáveis no ano passado estão obrigados a declarar o IRPF (Imposto de Renda de Pessoa Física) em 2024. Significa dizer que quem ganhou salário médio de R$ 2.356,91 em 2023, incluindo o 13º no mesmo valor, precisa prestar contas com o Leão.

Se a pessoa recebeu rendimentos tributários, como salário, aposentadoria ou aluguel, no somatório do ano todo e ultrapassou R$ 30.639,90, está obrigada a apresentar a declaração do Imposto de Renda deste ano. (José Carlos Fonseca, supervisor nacional do Imposto de Renda e auditor da Receita)