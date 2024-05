Criptomoedas: bitcoin recua após ganhos recentes, com efeitos do caso da Mt. Gox em foco O bitcoin e o ether recuaram nesta terça-feira, 28, após ganhos recentes. Além disso, havia cautela com a informação de que o equivalente...

O bitcoin e o ether recuaram nesta terça-feira, 28, após ganhos recentes. Além disso, havia cautela com a informação de que o equivalente em US$ 9,4 bilhões em bitcoin devido a credores da exchange de criptos japonesa Mt. Gox possa chegar ao mercado. Às 16h30 (de Brasília), o bitcoin tinha baixa de 2,75%, em US$ 68.268,82 (R$ 352.267,14), e o ether caía 3,06%, a US$ 3.821,31 (R$ 19.717,98), segundo a Binance. Várias carteiras ligadas à Mt.Gox moveram bilhões de dólares em bitcoin em uma carteira única no início da terça-feira, segundo a empresa de análises de blockchain Arkham Intelligence. O atual responsável pela Mt.Gox tem dito que os credores receberão pagamentos até 31 de outubro, conforme prossegue o processo de conclusão da quebra da exchange, que iniciou processo de liquidação em 2014. A questão agora é se esse dinheiro recebido de volta levará a uma onda de vendas de bitcoin por credores que estavam com seus ativos travados há mais de dez anos. O bitcoin atingiu recorde recente, em US$ 74 mil em meados de março, diante do avanço dos juros e após a aprovação de fundos de índice (ETF, na sigla em inglês), mas desde então o preço tem viés negativo. Na London Stock Exchange, começaram a ser negociadas nesta terça-feira notas de bitcoin e ether vinculadas ao desempenho dos criptoativos, mas esses papéis estão disponíveis apenas para investidores profissionais. *Com informações da Dow Jones Newswires