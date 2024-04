Economia brasileira desacelera pelo segundo mês seguido, indica ‘prévia do PIB’ do BC Indicador avançou 0,40% no segundo mês do ano e registra alta acumulada de 2,34% nos últimos 12 meses

Economia|Clarissa Lemgruber, do R7, em Brasília 17/04/2024 - 09h02 (Atualizado em 17/04/2024 - 09h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share