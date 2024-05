Empresa xAI, de Elon Musk, arrecadará US$ 6 bi na última rodada de captação de recursos

Alto contraste

A empresa xAI, de Elon Musk, anunciou que levantará US$ 6 bilhões em sua última rodada de captação de recursos, em meio a esforços da rival OpenAI para investir mais em pesquisa e desenvolvimento, sinalizando concorrência acirrada no setor em expansão. Os investidores na captação de recursos da "Série B" incluem Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Vy Capital e Fidelity Management & Research, bem como o príncipe saudita al-Waleed bin Talal e a Kingdom Holding, informou a xAI em seu site, na noite de domingo. A avaliação da xAI antes da captação de recursos era de US$ 18 bilhões, segundo Musk, o que significa que a mudança elevará a avaliação da startup para US$ 24 bilhões. O dinheiro será utilizado para lançar os primeiros produtos da empresa no mercado, construir infraestruturas avançadas, etc. Entre rivais, a OpenAI, criadora do ChatGPT, garantiu US$ 13 bilhões em financiamento comprometido da Microsoft, enquanto a Anthropic arrecadou mais de US$ 6 bilhões. Na esteira do comunicado sobre a captação de recursos, Musk também afirmou que outras novidades devem ser anunciadas nas próximas semanas, em publicação nas suas redes sociais. Fonte: Dow Jones Newswires