Estimativa para o IGP-M de 2024 no Focus do BC sobe de 2,90% para 2,96% O Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 10, pelo Banco Central, voltou a trazer revisões para cima do mercado financeiro...

11/06/2024 - 09h52

