Etanol sobe 0,9% e gasolina tem alta de 0,4% em maio ante abril em SP, mostra pesquisa

O preço médio do etanol aditivado registrou aumento de 0,9% em maio, passando de R$ 4,10 em abril para R$ 4,14 neste mês, mostra levantamento do Sem Parar. Já os preços de ambas as versões da gasolina ficaram estáveis. A gasolina aditivada ficou estacionada em R$ 6,07 e a comum variou apenas 0,4%, com preço médio indo de R$ 5,53 para R$ 5,51. Para quem abastece com diesel, a variação do mês de maio gerou impacto menor. A versão aditivada teve aumento de 0,1%, indo de R$ 6,14 para R$ 6,16. Já o comum teve redução de 0,4% e passou de R$ 5,84 para R$ 5,82. Na comparação com maio de 2023, os preços médios do etanol aditivado caíram 3,1%. A versão comum recuou 4,7%. A versão aditivada da gasolina aumentou 8,3% e a comum subiu 6,7%. E o diesel aditivado saltou 10,2% enquanto o comum teve alta de 8,8%. O levantamento analisou cerca de 56 milhões de litros de combustíveis abastecidos em postos do Estado de São Paulo.