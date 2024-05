Economia |Do R7

Expectativa de obras no RS mantém indústria da construção otimista, diz CNI Sondagem do setor mostra que industriais têm intenções de investir em empreendimentos, empregados e matérias-primas nos próximos meses

Construção de travessia provisória em Porto Alegre (RS) (EVANDRO LEAL/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO - 09.05.2024)

A indústria da construção apresentou confiança em maio e expectativas positivas para os próximos meses, segundo pesquisa divulgada nesta segunda-feira (27), pela CNI (Confederação Nacional da Indústria).

Sondagem da Indústria da Construção mostra que, apesar do recuo de 0,8 ponto, o índice de confiança do empresário do setor fechou em 51,7 pontos e segue acima da linha divisória de 50 pontos.

Valores acima de 50 pontos indicam confiança do empresário, valores abaixo indicam falta de confiança. Quanto mais abaixo de 50 pontos, mais intensa e disseminada é a falta de confiança.

“As expectativas para os próximos meses podem estar relacionadas ao papel fundamental que o setor da Construção desempenhará na reconstrução da infraestrutura que foi devastada no Rio Grande do Sul. Logo, há expectativas para nível de atividade, contratação de mão-de-obra, novos empreendimentos e compra de matéria-prima, além do aumento na intenção de investir”, explica a economista da CNI, Paula Verlangeiro.

O índice de intenção de investimento da indústria da construção subiu 2,7 pontos, de abril para maio, e alcançou 45,9 pontos. Esse valor é maior que o de maio de 2023 e 2022, além de estar bem acima da média histórica do indicador (37,4 pontos).

Já os indicadores que compõem a expectativa recuaram na passagem de abril para maio de 2024, mas seguem acima da linha de 50 pontos, o que sinaliza que segue positiva. Há otimismo, mas é menos intenso e disseminado.

“Vale reforçar que a confiança do empresário industrial não é referente ao momento atual da economia, mas sim, em relação ao que pode acontecer nos próximos meses.”, acrescenta a economista.