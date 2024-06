FGV: Barômetros Econômicos Globais crescem em junho e sinalizam crescimento mundial moderado

Alto contraste

Os Barômetros Econômicos Globais Antecedente e Coincidente cresceram no mês de junho, sinalizando uma manutenção da tendência de crescimento moderado da economia mundial, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). "O Barômetro Global Antecedente sobe pela terceira vez consecutiva em junho, mas sem compensar ainda o recuo do bimestre fevereiro-março. O Barômetro Coincidente, por sua vez, mantém-se relativamente estável pelo quarto mês seguido", apontou a FGV. O Barômetro Econômico Global Coincidente aumentou 0,2 ponto em junho, para 93,8 pontos. O Barômetro Econômico Global Antecedente avançou 1,0 ponto, para 103,9 pontos. "Os Barômetros Globais continuam sinalizando continuidade do ritmo moderado de crescimento mundial ao final do primeiro semestre de 2024, influenciado pela combinação de avanços no mercado de trabalho, inflação gradualmente sob controle e o afastamento do risco de uma recessão em diversos países. As expectativas para os próximos três a seis meses são também favoráveis, com registros de otimismo nas três grandes regiões pesquisadas, especialmente na Europa, uma tendência que pode se prolongar considerando-se o anúncio, pelo Banco Central Europeu, neste início de mês, do primeiro corte nas taxas de juros da região do euro dos últimos cinco anos", avaliou Aloisio Campelo Junior, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial. O Barômetro Coincidente reflete o estado atual da atividade econômica. O Barômetro Antecedente emite um sinal cíclico cerca de três a seis meses à frente dos desenvolvimentos econômicos reais. Os dois indicadores são produzidos pelo Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV) em colaboração com o Instituto Econômico Suíço KOF da ETH Zurique. "A leve alta do Barômetro Coincidente foi determinada por avanços na Europa e no Hemisfério Ocidental, enquanto a região da Ásia, Pacífico & África caminha em sentido oposto. Já a alta do Antecedente foi determinada por altas na região da Ásia, Pacífico & África e na Europa", ressaltou a nota da FGV. No Barômetro Global Coincidente, a região da Ásia, Pacífico & África deu uma contribuição negativa de 0,8 ponto, enquanto o Hemisfério Ocidental impactou positivamente em 0,4 ponto, e a Europa, em 0,6 ponto. "Após o pico em janeiro de 2024, o indicador da Ásia, Pacífico & África segue em trajetória de queda. Em contraste, os indicadores do Hemisfério Ocidental e da Europa, em junho, alcançam este mês o maior nível dos últimos dois anos, com ambos acumulando altas superiores a 15 pontos nos últimos 12 meses", frisou a FGV. No Barômetro Global Antecedente, a região da Ásia, Pacífico & África contribui positivamente com 0,3 ponto, enquanto a Europa impactou em 1,0 ponto, e o Hemisfério Ocidental teve contribuição negativa de 0,3 ponto. "O indicador da Europa atingiu o maior nível desde outubro de 2021 (108,8 pontos) e é a região mais otimista", completou a FGV.