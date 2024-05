Google Trends: crescem buscas sobre o Dia Nacional do Café Bebida tem feito sucesso em padarias, cafeterias e bares do Brasil

As buscas sobre o Dia Nacional do Café, celebrado nesta sexta-feira (24), estão em alta, aponta o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais populares pesquisados na internet. Nesta data também é comemorado o dia do barista, que é o profissional especialista no preparo de bebidas à base de café.

A bebida tem feito sucesso em padarias, cafeterias e bares do Brasil. Segundo uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café, o consumo de café cresceu 1,64% no ano passado, atingindo a marca de 5,12 quilos per capita (recorde histórico) e promete continuar em crescimento em 2024.