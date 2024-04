Número de inadimplentes cai em fevereiro, mas ainda atinge 72 milhões de brasileiros

Alto contraste

Ao todo, são 72 milhões de brasileiros endividados Ao todo, são 72 milhões de brasileiros endividados (Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

A inadimplência no Brasil voltou a cair em fevereiro, registrando uma variação de -0,04% em relação ao primeiro mês do ano. Ao todo, são 72,04 milhões de brasileiros endividados, o que corresponde a uma queda de 30,5 mil no número de consumidores negativados. Os dados são do Mapa de Inadimplência da Serasa.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o número de inadimplentes subiu 2%, passando de 70,53 milhões para 72,04 milhões de pessoas.

Os brasileiros com idades entre 41 e 60 anos representam a maior fatia da população (35%) com nome restrito. Na sequência, estão as faixas etárias de 26 a 40 anos (34,2%), acima de 60 anos (18,8%) e os jovens entre 18 e 25 anos (12,0%).

O número total de dívidas teve um aumento de 0,04%, para 271,48 milhões. Já o valor total de dívidas no mês passado ficou em R$ 382,2 bilhões, com um valor médio das dívidas por pessoa de R$ 5.306,27.

Endividamento por unidades da federação

Segundo o estudo, 43,85% da população brasileira está inadimplente. As unidades federativas com mais endividamentos são:

• Mato Grosso: 53,49%

• Rio de Janeiro: 53,15%

• Amapá: 52,27%

• Distrito Federal: 52,20%

• Amazonas: 51,83%

Na outra ponta, os estados com menos inadimplentes são:

• Piauí: 35,65%

• Santa Catarina: 37,06%

• Maranhão: 38,79%

• Espírito Santo: 39,35%

• Paraíba: 39,36%

Segmentos

O estudo revelou que o cartão de crédito continua sendo o principal tipo de dívida entre os inadimplentes. Em fevereiro, esse segmento correspondia à principal dívida para 29,27% dos endividados. Em seguida, 22,67% apontaram as contas básicas, como luz, água e gás, como as maiores fontes de endividamento.

A maior parte dos inadimplentes é mulher (50,4%). A faixa etária que apresenta mais dívidas é a 41 a 60 anos (35% do total).