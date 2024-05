Índice de confiança do consumidor nos EUA sobe a 102 em maio, aponta Conference Board

Economia |Do R7

O índice de confiança do consumidor nos Estados Unidos subiu para 102 em maio, ante 97,5 em abril, segundo pesquisa divulgada pelo Conference Board nesta terça-feira, 28. A leitura surpreendeu analistas consultados pela FactSet, que previam queda a 95,7 neste mês. O dado de abril foi levemente revisado para cima, de 97 originalmente. Apenas o índice da situação atual avançou no mesmo período, de 140,6 para 143,1, enquanto o índice de expectativas aumentou de 68,8 para 74,6. O Conference Board também destacou que as expectativas para inflação em 12 meses aumentaram levemente, de 5,3% em abril para 5,4% em maio.