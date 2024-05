IPC-Fipe sobe 0,04% na 3ª quadrissemana de maio, desacelerando ante alta de 0,12% na 2ª prévia

Economia |Do R7

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede a inflação na cidade de São Paulo, subiu 0,04% na terceira quadrissemana de maio, desacelerando ante o ganho de 0,12% verificado na segunda quadrissemana deste mês, de acordo com dados publicados nesta segunda-feira, 27, pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Na terceira leitura de maio, seis dos sete componentes do IPC-Fipe perderam força, ampliaram deflação ou passaram a cair: Habitação (de -0,01% na segunda quadrissemana a -0,03% na terceira quadrissemana), Alimentação (de 0,11% a -0,04%), Transportes (de 0,47% a 0,25%), Despesas Pessoais (de -0,12% a -0,13%), Vestuário (de -0,03% a -0,05%) e Educação (de 0,04% a 0,03%). Os custos de Saúde, por sua vez, avançaram 0,70% na terceira quadrissemana de maio, repetindo a variação da quadrissemana anterior. Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe na terceira quadrissemana de maio: - Habitação: -0,03% - Alimentação: -0,04% - Transportes: 0,25% - Despesas Pessoais: -0,13% - Saúde: 0,70% - Vestuário: -0,05% - Educação: 0,03% - Índice Geral: 0,04%