IPP acumulado em 12 meses completa 14º mês em campo negativo

A alta de 0,74% no Índice de Preços ao Produtor (IPP) de abril foi o terceiro avanço seguido no indicador, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A despeito do resultado, o IPP acumulou uma deflação de 3,08% nos 12 meses encerrados em abril de 2024. A taxa acumulada em 12 meses completou o 14º resultado negativo consecutivo, permanecendo em deflação desde março de 2023, apontou o IBGE. O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.